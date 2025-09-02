Фонд микрофинансирования выдал предпринимателям Подмосковья более 80 займов летом

Летом предприниматели Подмосковья получили более 80 льготных займов через Московский областной фонд микрофинансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«В период с июня по август Московский областной фонд микрофинансирования предоставил предпринимателям региона 84 займа на общую сумму 162,6 миллиона рублей. Традиционно одной из наиболее востребованных программ стала „Социальный бизнес“, по ней предприниматели получили 30 займов на общую сумму порядка 36 миллионов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас в фонде действует 14 программ. Бизнес может взять льготный заем до пяти миллионов рублей на срок до трех лет. Так, по программе «Социальный бизнес» можно получить до двух миллионов рублей под 4% годовых на три года, а по программе «Отдаленные территории» максимальная сумма займа достигает четырех миллионов рублей.

С подробной информацией о программах Фонда можно ознакомиться на сайте.