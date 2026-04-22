Фонд микрофинансирования поддержал еще 60 предпринимателей Подмосковья

В первом квартале 2026 года Московский областной фонд микрофинансирования предоставил 60 льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«За первые три месяца этого года поддержкой Московского областного фонда микрофинансирования воспользовались 60 предпринимателей региона. Общий объем предоставленной поддержки составил 160,5 миллиона рублей», — отметила Екатерина Зиновьева.

Самой востребованной программой в этот период стала «Производство». По ней было выдано 16 займов на сумму 48,7 миллиона рублей.

Малый бизнес Подмосковья может получить заем до пяти миллионов рублей по ставке от 5% годовых на срок до трех лет. Воспользоваться поддержкой могут субъекты МСП, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

На сегодняшний день бизнесу доступно 13 программ Фонда. Подробную информацию можно найти на сайте.