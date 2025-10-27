Фольклорный вечер «Капустник» прошел в клубе «Ностальжи» в Лосино-Петровском

В клубе «Ностальжи» прошел «Капустник» для пенсионеров в Лосино-Петровском. Участники продегустировали сорта этого овоща, узнали секреты приготовления и поделились собственными рецептами.

Пенсионеры пели частушки, народные песни и веселые мелодии, участвовали в традиционных играх и водили хороводы. В конце все угостились пирожками с капустой.

«Фольклорный вечер „Капустник“ стал настоящим праздником народной культуры, где каждый смог не только отдохнуть и повеселиться, но и прикоснуться к богатым традициям русского народа, сохранив их для будущих поколений», — сказали организаторы мероприятия.

Отметим, проект «Активное долголетие» проходит по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В его рамках проводят бесплатные спортивные, творческие и другие мероприятия для пожилых людей. Принять участие могут женщины от 55 лет и мужчины от 60.