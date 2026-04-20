Фольклорный праздник прошел в Воскресенске

Праздник Красная горка по старой русской традиции отмечается в первое воскресенье после Пасхи. Посвященное этому дню фольклорное мероприятие «Как-то раз на Красную горку…» состоялось в деревне Чемодурово 17 апреля.

Собравшихся на празднике поприветствовала депутат городского округа Воскресенск Екатерина Павлова. Дети и взрослые водили хороводы, играли в народные игры, среди которых — «Катание яиц с горки», «Ручеек», «Веселая карусель», а также участвовали в эстафете с «крашенками».

В интерактивной зоне все желающие могли загадать желание привязав разноцветную ленту на пасхальное дерево, сделать аквагрим и принять участие в мастер-классе. Для гостей праздника организовали угощение на свежем воздухе — ароматный горячий чай с баранками.

Украшением мероприятия стали народные песни в исполнении вокального коллектива «Девчата» дома культуры поселка Хорлово.