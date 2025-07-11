Фольклорный фестиваль пройдет в Наташинском парке в Люберцах 12 июля

Предстоящие выходные в парках городского округа будут насыщенными. Жителей и гостей Люберец ждут фольклорный фестиваль, празднование Дня рыбака, спортивные и развлекательные мероприятия.

В субботу, 12 июля, в Наташинском парке пройдут спортивные эстафеты для детей и взрослых, турнир по шахматам, зумба и фитнес-тренировка. На центральной площади состоится фестиваль русских традиций «Связь веков и поколений». Концертная программа включает исполнение русских народных песен, мастер-классы по народным ремеслам и дефиле в этно-костюмах.

Кинопоказы под открытым небом состоятся в парке 11, 12 и 13 июля в 21:00. Посетители увидят соответственно фильмы «Артек. Сквозь столетия», «Кот и пес» и мультфильм «10 жизней».

В воскресенье, 13 июля, парк «Малаховское озеро» приглашает отметить ежегодный День рыбака. Регистрация участников начнется в 6:00, а ловить рыбу участники будут с 7:00. Самые крупные уловы отметят денежными призами. Всех рыболовов и гостей мероприятия угостят ароматной ухой.

В Парке сказок для детей и взрослых пройдут игры, эстафеты, построение башни «Дженга», бадминтон, дыхательная гимнастика и спортивное ориентирование.

В лесопарке «Лесная опушка» 12 июля состоится забег, в котором могут участвовать как начинающие спортсмены, так и профессионалы. Также традиционно будут организованы анимационные программы, эстафеты и викторины.

В Центральном парке в пятницу, 11 июля, проведут занятия по северной ходьбе, уроки московской кадрили, акцию по чипированию собак и творческий мастер-класс по росписи сумок-шоперов.