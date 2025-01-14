Фольклорные посиделки клуба «Активное долголетие» прошли в Воскресенске

Мероприятие для людей старшего поколения под названием «Как под Старый Новый год» состоялось в Доме культуры рабочего поселка имени Цюрупы. Гости вечера отметили традиционный праздник, который существует только в нашей стране.

Организаторы приготовили для участников проекта «Активное долголетие» насыщенную программу, включающую забавные конкурсы, веселые игры и зажигательные танцы. На вечере царила добрая и теплая новогодняя атмосфера. Каждый смог окунуться в детство, спеть частушки и получить призы, а также поучаствовать в шуточном гадании.

Все гости получили много позитивных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.