Фольклорная программа к Троице прошла в Богородском округе

Специальную фольклорную программу «Троица — праздник русской березки» подготовили в честь праздника в Богородском округе. Долголеты в этот день участвовали в конкурсах, пели и водили хороводы.

Ведущая праздника, организатор культурного досуга населения Ногинского отделения проекта «Активное долголетие» Светлана Лукович подготовила тематические загадки, пословицы и поговорки. Праздничного настроения добавили красочные костюмы, а самым ярким моментом стал обряд с разноцветными атласными ленточками, которые надо было завязать на веточках березки и загадать желание.

Украшением праздника стало выступление вокального ансамбля «Вольный ветер» из деревни Ямкино под руководством Сергея Рогачева. Особым сюрпризом стало выступление Натальи Глуховой, которая продемонстрировала виртуозное владение саблей.

Выступили на празднике и представители ансамбля народной песни «Певуньи» из Электростали. Завершился праздник веселым обрядом: все желающие смогли прыгнуть через импровизированный костер. По народным поверьям, это спасает от бед и несчастий.