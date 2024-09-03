Фолк-фестиваль ко Дню города пройдет в Серпухове 7 сентября

Цикл крупных мероприятий организуют в Серпухове в честь 685-летия со дня основания города. Для жителей проведут фолк-фестиваль, турнир по дзюдо, торжественное собрание, дегустацию чая и большой концерт.

Юбилей Серпухова начнут отмечать на фолк-фестивале уже в эту субботу, 7 сентября, в парке имени Олега Степанова. Для зрителей выступят спецгости: государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» и фолк-группа «КоленкорЪ».

Запланированы и спортивные мероприятия. Открытый турнир «Кубок Серпуховского кремля по дзюдо», посвященный памяти Романа Катасонова, пройдет в комплексе «Русский медведь» 14 сентября.

Главные мероприятия состоятся 20 и 21 сентября. Юных жителей округа посвятят в отряды «Юнармии» на площади Славы в пятницу. Также в этот день возложат цветы к Вечному огню.

В музыкально-драматическом театре пройдет торжественное собрание, а в сквере «Красный текстильщик» фестиваль с дегустацией чая и выступлениями артистов.

Молебен в честь Рождества Пресвятой Богородицы начнет череду мероприятий 21 сентября. В этот день пройдут «БоксЗабег», большой концерт звезд российской эстрады и «Детский День города» в парке «Питомник».

Иммерсивная программа «Серпухов сквозь года» состоится в парке имени Олега Степанова. Кроме того, концепция празднования Дня города включает спортивные и развлекательные активности, награждение победителей и концерты.

В школах и детсадах проведут тематические классные часы, творческие конкурсы и мероприятия, а учреждения культуры подготовили выставки и мастер-классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».