«Фолк-фест» прошел в парке Жуковского

Организаторы фестиваля подготовили для посетителей разнообразные активности на любой вкус, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе и окунуться в атмосферу народного праздника. Желающие могли испытать свою силу и ловкость в народных играх, таких как городки, лапта и бирюльки. На сцене, установленной в самом центре парка, перед гостями праздника выступали музыкальные коллективы, исполнявшие русские народные мелодии на балалайке и гармони.

Для тех, кто хотел не только смотреть, но и активно участвовать в празднике, ансамбль «Серебро» провел мастер-класс по исполнению русской народной кадрили. Под руководством танцоров, гости фестиваля разучивали движения танца. Любители мастерить своими руками участвовали в уроке по изготовлению сувениров в виде деревянных матрешек. Мастер-класс дал возможность каждому участнику создать свой уникальный сувенир. На территории парка была развернута тематическая фотозона в русском народном стиле.