Фокусник из Шатуры выступил на гала-концерте фестиваля «Маги в парках»

Большой гала-концерт первого фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под руководством братьев Сафроновых собрал сотни зрителей. На сцене вместе с известными мастерами жанра выступил и иллюзионист из Шатуры Александр Фролов.

Стартовавший в августе проект губернаторской программы «Парки Подмосковья» объединил артистов, соревновавшихся в трех жанрах: микромагия, сценическая магия и крупные иллюзионы. В гала-концерте фестиваля приняли участие финалисты шоу, а также лучшие фокусники из России, Узбекистана, Китая, Индии и Белоруссии. Известные иллюзионисты братья Сафроновы также представили зрителям авторский номер.

Александр Фролов стал одним из победителей в номинации «Иллюзионист Подмосковья», а также получил специальный приз от братьев Сафроновых. Иллюзионист из Шатуры рассказал, что пообщался с коллегами и звездами иллюзионного жанра и приобрел уникальный опыт участия в масштабном проекте.

«Спасибо всем, кто приехал поддержать, спасибо тем, кто поддерживал из дома и просто спасибо за то, что верите в меня!» — поблагодарил зрителей Александр Фролов.