Фокусник из Балашихи Антон Рукосуев стал победителем фестиваля «Маги в парках»

Антон Рукосуев, известный комедийный фокусник из Балашихи, вошел в число десяти победителей фестиваля «Маги в парках» и выступил на гала-концерте, который собрал более 20 тысяч зрителей. Мероприятие прошло в Московской области под художественным руководством знаменитых братьев Сафроновых.

Номинация «Комическая иллюзия» предполагает выступления с использованием юмористических и ироничных элементов, где оценивают не только мастерство владения иллюзиями, но и актерские навыки исполнителя. Такой формат позволяет зрителям насладиться не только техническими трюками, но и яркой театральной подачей.

В гала-концерте приняли участие иллюзионисты разного уровня — от новичков до профессионалов разных возрастов. Их выступления оценивали признанные мастера этого направления искусства — Сергей, Андрей и Илья Сафроновы. Главным призом фестиваля стала возможность выступить в их шоу — престижная награда для любого артиста в мире магии.

Организатором мероприятия выступила автономная некоммерческая организация «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Фестиваль «Маги в парках» продолжает развивать и популяризировать искусство иллюзии, объединяя талантливых артистов и даря зрителям незабываемые впечатления.