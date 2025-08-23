Флешмоб в День Государственного флага России прошел в Химках

В парке Величко в Химках в День Государственного флага России прошел праздничный флешмоб. Жители развернули большой триколор — ключевой символ страны.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил особое значение флага для общества. По его словам, это важнейший символ, вместе с гербом и гимном Российской Федерации — частичка государственного суверенитета.

«Флаг объединяет миллионы людей, укрепляет чувство принадлежности к государству и напоминает о нашей ответственности перед будущим», — добавил народный избранник.

Для жителей подготовили праздничную программу. Все желающие посетили познавательную лекцию об истории государственного символа, а юные жители побывали на мастер-классе. Перед гостями парка выступили творческие коллективы из Сходненской детской школы искусств.

Как отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, такие мероприятия помогают формировать осознанное отношение к истории и культуре страны.