Молодежный флешмоб в честь Дня России прошел в Чехове. В нем приняли участие более 400 человек. У Дома культуры «Дружба» они развернули около сотни триколоров.

Около 150 человек прошли по улицам Чехова под музыку. Среди них оказались участники военно-патриотического клуба «Цитадель», представители молодежного парламента, чеховского клуба волонтеров и участники трудовых бригад.

«Этот день очень важен для всей нашей страны, особенно в нынешнее время. Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто присутствует сегодня. Смотря на эту картину, хочется радоваться. Это вызывает огромную радость за будущее поколение, на котором будет строиться история нашей страны», — сказала временно исполняющая обязанности председателя молодежного парламента Чехова Регина Бобова.