Флешмоб в честь Дня Государственного флага России прошел в Королеве

Активисты отделений «Единой России» и «Молодой Гвардии» в Королеве вместе с горожанами устроили масштабный флешмоб на Центральной площади у ДК имени Калинина. Под исполнение гимна был развернут большой российский флаг, а волонтеры раздавали присутствующим триколорные ленты.

По словам руководителя королевского отделения «Единой России» Ольги Волковой, в городе праздник отметили широко — в парках прошли мастер-классы, викторины, фестивали и детские турниры. Она подчеркнула, что растяжение флага в момент гимна символизирует гордость и приверженность государственным традициям, а воспитание уважения к государственной символике у молодежи — общая задача общества.

Мероприятие собрало людей разных возрастов и профессий, что, по мнению организаторов, стало демонстрацией единства и патриотизма жителей наукограда. Сопредседатель местного Совета сторонников «Единой России» Мария Масик добавила, что важно прививать уважение к государственным символам, чтобы молодое поколение сохраняло память о прошлом и смотрело в будущее с гордостью.

День Государственного флага России отмечается 22 августа по указу президента. В 2025 году, как напомнили организаторы, главному государственному символу исполнилось 356 лет.