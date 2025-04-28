Флешмоб в честь 80-летия Победы прошел на стадионе «Зоркий» в Красногорске

Волонтеры Молодежного центра, при поддержке администрации городского округа Красногорск, организовали масштабную акцию, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 2,5 тысячи школьников из всех образовательных учреждений муниципалитета.

На стадионе «Зоркий» учащиеся выстроились в форме слова «Победа» и цифры «80», после чего исполнили песню «День Победы». В ходе флешмоба также были развернуты флаг России и георгиевская лента, что символизировало уважение к подвигу предков, которые отдали свои жизни ради будущего страны.

Председатель Молодежного парламента и руководитель волонтерских объединений МУ «Молодежный центр» Михаил Ичетовкин подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и передачи патриотизма молодому поколению. «Наши предки защищали Родину, культуру и традиции, а наша задача — защищать страну и передавать эту память следующим поколениям», — отметил он.

Кроме того, в образовательных учреждениях Красногорска проходит патриотическая акция «Киномарафон Победы». В рамках этой инициативы школьникам показывают художественные фильмы о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.