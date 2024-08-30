Флешмоб «Следуй за музыкой» в преддверии Дня города пройдет в Реутове

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

На площадке перед Центром культуры и искусства по адресу: улица Южная, 5, жители наукограда смогут насладиться выступлением творческого коллектива «ИП». Музыканты исполнят каверы на известные песни, создавая атмосферу праздника и веселья.

Проект «Следуй за музыкой» стал творческим подарком для Реутова от музыкальных коллективов. Акция приурочена к Дню города наукограда и проходит каждую неделю в самых неожиданных местах. За последний месяц уже состоялось несколько концертов в парках, на площадях и даже на крыше коворкинга, привлекая внимание жителей и гостей города.

Кроме музыкальных мероприятий, летом ученики художественной школы активно работали над созданием уникальных произведений искусства, изображая самые интересные и красивые места Реутова: парки, скверы, достопримечательности и храмы. В начале сентября планируется большая выставка, где любой желающий сможет увидеть работы реутовских художников.

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