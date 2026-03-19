Флешмоб «Крым с Россией навсегда!» прошел в Серебряных Прудах

Серебряные Пруды присоединились к общероссийскому празднованию «Крымской весны». Центральная площадь поселка стала местом проведения масштабного патриотического флешмоба «Крым с Россией навсегда!», приуроченного к 12-й годовщине подписания договора о вхождении полуострова в состав Российской Федерации.

Кульминацией праздника стало развертывание гигантского полотна российского флага. Участники акции — от ветеранов до школьников — растянули многометровый триколор. В мероприятии приняли участие активисты молодежных движений, волонтеры Подмосковья, сотрудники местных предприятий и ветеранских организаций.

«Особую энергетику акции придали ученики школы имени маршала Чуйкова, для которых этот день стал живым уроком истории. Волонтеры на площади не просто раздавали прохожим ленточки в цветах государственного флага, но и проводили краткие исторические экскурсы. Они напоминали о событиях марта 2014 года: о референдуме, где 96% крымчан проголосовали за возвращение домой, и о торжественном подписании договора в Кремле 18 марта», — сообщили организаторы.