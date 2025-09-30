В Сергиевом Посаде отметили третью годовщину с момента присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к России. На стадионе Православного центра образования Преподобного Сергия Радонежского в деревне Топорково в честь этого события организовали флешмоб.

Воспитанники учреждения, 89 юношей и девушек — по количеству регионов Российской Федерации, торжественно развернули флаги республик под песню «Россия, давай вперед!». Ребята выстроились в виде начальных букв каждого из четырех субъектов: Л — Луганская народная республика, Д — Донецкая народная республика, З — Запорожская область, Х — Херсонская область.

Отметим, что все ученики прибыли в Сергиев Посад из вновь присоединенных регионов. Для них 30 октября — это особая дата. В Православном центре образования Преподобного Сергия Радонежского ребята живут и обучаются. Они не только получают первые профессиональные навыки, но и адаптируются в бытовой жизни. Для этого здесь создали специальные учебные мастерские.