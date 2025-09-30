Флешмоб ко Дню воссоединения новых регионов с Россией прошел в Балашихе

В Балашихе на площади у Ледового Дворца «Арена Балашиха» состоялся флешмоб «89 регионов России», посвященный Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В акции приняли участие десятки жителей города, в том числе волонтеры и школьники.

Собравшиеся выстроились, сформировав число «89», символизирующую общее количество субъектов Российской Федерации после присоединения новых территорий. Завершением акции стало развертывание огромного триколора — государственного флага России — в честь годовщины воссоединения новых регионов с Россией.

Председатель городского Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, а также депутаты Совета депутатов округа обратились к собравшимся с приветственным словом.

«Сегодня мы вместе с нашей молодежью, волонтерами и активными жителями города провели праздничный флешмоб, посвященный присоединению новых субъектов к составу Российской Федерации. Это знаменательная дата в истории нашей страны, о которой нужно помнить и говорить», — отметил Геннадий Попов.

Напомним, День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией отмечают 30 сентября. Именно тогда в 2022 году подписали договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации по инициативе президента страны Владимира Путина.