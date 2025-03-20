Флешмоб ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошел в Истре

Ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Центральном парке в Истре горожане развернули российский триколор общей площадью 54 квадратных метра. Участниками флешмоба стали более 150 человек.
В Центральном парке в Истре собрались члены и сторонники партии «Единая Россия», депутаты Совета депутатов, активисты «Молодой гвардии», участники «Движения первых», юнармейцы, представители молодежного парламента, а также учреждений спорта, культуры и образования. На флешмобе в честь 11-летия со дня подписания договора о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя они развернули российский триколор — символ единства, гордости и суверенитета. Свыше двух миллионов человек 18 марта 2014 года отстояли свое право говорить на русском языке и чтить подлинную историю Отечества.
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