Флешмоб ко Дню семьи прошел в парке Толстого в Химках

В День семьи, любви и верности в парке Толстого в Химках прошел флешмоб «Сердце Химок». В акции приняли участие десятки жителей, представители «Молодой Гвардии», сторонники партии и депутаты.

День семьи, любви и верности отмечают 8 июля в память о святых Петре и Февронии Муромских — покровителях семьи и брака. С 2022 года указом президента России Владимира Путина праздник получил официальный статус.

«Когда в одном месте собирается столько семей, понимаешь: главная ценность нашего города — это люди, которые любят, поддерживают друг друга и воспитывают детей именно здесь, в Химках», — отметила глава округа Инна Федотова.

«Такие акции помогают сохранить семейные традиции и объединяют людей вокруг ценностей, которые остаются неизменными во все времена. Именно с крепкой семьи начинается сильное и сплоченное общество», — подчеркнул депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

В рамках праздника активисты и депутаты вручали жителям ромашки — главный символ Дня семьи, любви и верности. Для юных гостей у выставочного комплекса «Артишок» организовали анимационную программу с играми и угощениями.