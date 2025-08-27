Флешмоб ко Дню Государственного флага России прошел в Чехове

День Государственного флага Российской Федерации отметили в Чехове. К нему приурочили массовую патриотическую акцию.

Жители Чехова приняли участие в праздничном шествии с флагами России. Всего к нему присоединились более 150 человек.

Флешмоб поддержали активисты местного клуба волонтеров, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, волонтеры Подмосковья, студенты, муниципальные депутаты, военнослужащие, а также участники клуба «Активное долголетие».

Старт флешмобу дали от Дворца культуры «Дружба». Далее участники прошли вдоль обновленной набережной реки Теребенка и вышли к площади у администрации округа. После они остановились на бульваре Воинской Славы у памятника танку Т-34.