Флешмоб-караоке и лазерное шоу провели ко Дню города в Дмитрове

В Дмитрове отметили 870-летие со дня основания города. В программе праздника были флешмоб-караоке, сбор гуманитарной помощи и лазерное шоу.
Главной площадкой для празднования стал музей-заповедник «Дмитровский кремль». Там все желающие могли научиться плести маскировочные сети и заливать окопные свечи. В холле музея волонтеры развернули пункт по сбору гуманитарной помощи жителям Курской и Белгородской областей.
Вечером празднование Дня города продолжилось на Советской площади. Впервые после ее реконструкции здесь прошло масштабное мероприятие.
Концертную программу открыл большой караоке-фестиваль. На главной сцене местные артисты провели флешмоб «Споем всем городом». А после диджеи представили свои зажигательные миксы отечественных хитов. Все это дополнили мультимедиа, лазеры, водные, пиротехнические и дымовые спецэффекты.