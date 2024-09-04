Флешмоб-караоке и лазерное шоу провели ко Дню города в Дмитрове

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

В Дмитрове отметили 870-летие со дня основания города. В программе праздника были флешмоб-караоке, сбор гуманитарной помощи и лазерное шоу.

Главной площадкой для празднования стал музей-заповедник «Дмитровский кремль». Там все желающие могли научиться плести маскировочные сети и заливать окопные свечи. В холле музея волонтеры развернули пункт по сбору гуманитарной помощи жителям Курской и Белгородской областей.

Вечером празднование Дня города продолжилось на Советской площади. Впервые после ее реконструкции здесь прошло масштабное мероприятие.

Концертную программу открыл большой караоке-фестиваль. На главной сцене местные артисты провели флешмоб «Споем всем городом». А после диджеи представили свои зажигательные миксы отечественных хитов. Все это дополнили мультимедиа, лазеры, водные, пиротехнические и дымовые спецэффекты.

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