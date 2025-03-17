Флешмоб к годовщине воссоединения Крыма с Россией прошел в Солнечногорске

День воссоединения Крыма с Россией отмечают в Солнечногорске. В городском парке культуры и отдыха прошла патриотическая акция «Крым и Россия. Сила в единстве!».

Активисты молодежного центра «Возрождение» и «Молодой Гвардии» устроили флешмоб и развернули 15-метровый российский флаг. Акцию поддержали солисты и творческие коллективы округа, которые исполнили патриотические песни о Родине, доблести и силе.

«Российский триколор — символ государственности и независимости страны. Его развертыванием мы хотели показать наше единство. 11 лет назад произошло важнейшее историческое событие. Республика Крым и город Севастополь были возвращены в состав Российской Федерации», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.