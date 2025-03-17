Флешмоб к годовщине воссоединения Крыма с Россией прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

День воссоединения Крыма с Россией отмечают в Солнечногорске. В городском парке культуры и отдыха прошла патриотическая акция «Крым и Россия. Сила в единстве!».

Активисты молодежного центра «Возрождение» и «Молодой Гвардии» устроили флешмоб и развернули 15-метровый российский флаг. Акцию поддержали солисты и творческие коллективы округа, которые исполнили патриотические песни о Родине, доблести и силе.

«Российский триколор — символ государственности и независимости страны. Его развертыванием мы хотели показать наше единство. 11 лет назад произошло важнейшее историческое событие. Республика Крым и город Севастополь были возвращены в состав Российской Федерации», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В 2025 году Россия отметит 11-ю годовщину воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России был подписан в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве 18 марта 2014 года. Основой этого документа стал общекрымский референдум, на котором 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией. Официальный праздник был установлен в 2015 году.

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