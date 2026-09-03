Флешмоб к 88-летию города прошел в Ступине

На площадь вышло больше 550 участников — велосипедисты, спортсмены, пионеры, космонавты и танцоры. Они показали историю Ступина через музыку, движение и образы разных эпох. Участники флешмоба прошли путь от военных лет и космической эпохи до современности.

«У каждого времени, у каждого поколения есть свои хиты. У Ступина они тоже есть, мы их вспомнили — прошлись по разным эпохам: война, ракеты, современность», — рассказала художественный руководитель Дворца культуры Наталья Гудкова.