Флешмоб к 88-летию города прошел в Ступине
Мероприятия в честь 88-летия города прошли на площади имени Ленина. Праздник начался с масштабного музыкально-хореографического шоу «Радио времени».
На площадь вышло больше 550 участников — велосипедисты, спортсмены, пионеры, космонавты и танцоры. Они показали историю Ступина через музыку, движение и образы разных эпох. Участники флешмоба прошли путь от военных лет и космической эпохи до современности.
«У каждого времени, у каждого поколения есть свои хиты. У Ступина они тоже есть, мы их вспомнили — прошлись по разным эпохам: война, ракеты, современность», — рассказала художественный руководитель Дворца культуры Наталья Гудкова.
В хореографической части выступили танцоры школы-студии Аллы Духовой «Тодес» из Каширы. Праздничную программу продолжили выставка предприятий, торговые ряды и тематические площадки. Для детей работали аттракционы и интерактивные зоны.
«Мы сделали все, чтобы День города запомнился. Жители отдохнули. Погода хорошая, конец лета. Подготовили праздничную программу и концерт», — рассказал глава Ступина Сергей Мужальских.
Вечером для жителей города выступили артисты Денис Майданов и Татьяна Буланова.