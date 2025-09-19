Флешмоб к 35-летию МЧС прошел в Подольске

Студенты Подольского колледжа имени Никулина решили поздравить спасателей, организовав флешмоб в честь юбилея МЧС. На поле возле образовательного учреждения ребята выстроились в число 35, которое можно было увидеть с высоты птичьего полета.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Подольска Михаил Трофимов, поблагодарил участников флешмоба. «С Подольским колледжем имени Никулина мы сотрудничаем на протяжении долгих лет, за что хочется им отдельно сказать „спасибо“. Всегда нас поддерживают, и надеемся, что их воспитанники в скором времени встанут в наши стройные ряды», — добавил он.

Для студентов организовали экскурсию по 7-й пожарно-спасательной части. Командир отделения Эльсевер Алексеров рассказал о составляющих пожарной техники, показал аварийно-спасательный инструмент, который применяют для ликвидации дорожно-транспортных происшествий и пожарный автомобиль. Все желающие смогли примерить боевое обмундирование спасателя.

Третьекурсница Дарья Кучерова учится на архитектора и занимается постановкой русских народных танцев в своем колледже. Во время мероприятия девушка исполнила свою мечту — прокатилась на пожарной машине и воспользовалась громкоговорителем.

«Это было очень круто! У меня до сих пор трясутся руки. Можно было кричать, нажимать на все кнопки, включать мигалки. Я мечтала об этом всю свою жизнь!» — поделилась Дарья.

Отметим, что сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические беседы, открытые уроки, тематические занятия с дошкольниками, школьниками, и студентами Подольска.