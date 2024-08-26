Флешмоб и мастер-классы прошли ко Дню российского флага во Фрязине

Пресс-служба администрации городского округа Фрязино
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Фрязино

Во Фрязине отметили День государственного флага России. На площади у Дворца культуры «Исток» прошли мастер-классы и флешмоб.

Активисты растянули большой триколор в рамках флешмоба «Символ нашей страны». Кроме того, для жителей Фрязина провели творческий мастер-класс по изготовлению кукол, одетых в цвета российского флага.

На концерте выступили артисты государственного ансамбля музыки и танца «Садко». Глава округа поздравил жителей с праздником.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину», — прокомментировал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

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