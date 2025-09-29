ФК «Солнечногорск» выиграл в матче чемпионата области у команды Красногорска

В домашнем матче 18-го тура чемпионата Московской области сезона 2025 лиги «Б‑1» ФК «Солнечногорск» победил красногорскую команду КСШОР «Зоркий‑М» со счетом 1:0 на стадионе спортивного комплекса «Металлург». Единственный гол забил полузащитник Владислав Саликов.

Матч выдался напряженным: команды сражались за верхние строки таблицы. По итогам встречи «Солнечногорск» поднялся на вторую строчку, набрав 42 очка и отстав всего на два балла от лидеров из Богородского городского округа. КСШОР «Зоркий‑М» теперь на третьем месте с 39 баллами.

«Спасибо ребятам за красивую, волевую победу в таком ответственном мачте! Наши футболисты в этом сезоне показывают блестящие результаты. Желаю им двигаться только вперед, к вершине, и, конечно же, продолжать радовать болельщиков», — пожелала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Особым гостем стал мальчик Витя Ивко, который совершил символический удар и дал старт матчу. Витя мужественно борется с редким генетическим заболеванием и недавно вернулся с лечебного курса.

Чемпионат состоит из 22 туров: после 18 проведенных встреч у ФК «Солнечногорск» — 13 побед, три ничьи и два поражения, разница между забитыми и пропущенными мячами — 33 против 14. Главный тренер команды — Бека Циколия.

В следующем туре, в субботу 4 октября, ФК «Солнечногорск» примет на «Металлурге» ФК «Чайка» из города Королев. Начало матча в 16:00.