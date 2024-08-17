ФК «Солнечногорск» примет у себя футболистов из Одинцова 17 августа

На центральном стадионе спорткомплекса «Металлург» в городском округе Солнечногорск состоится матч 13-го тура чемпионата Московской области по футболу Лиги Б-1 среди мужских команд. Игра пройдет между ФК «Солнечногорск» и ФК «СШ Одинцово» 17 августа.

В гостях у футбольного клуба «Солнечногорск» на стадионе спортивного комплекса «Металлург» пройдет матч 13-го тура чемпионата Московской области Лиги Б-1. Футболисты из Солнечногорска сойдутся с игроками футбольной команды «СШ Одинцово».

«Пока ФК „Солнечногорск“ занимает 4-е место в турнирной таблице с отставанием в три строчки от лидера. Так что наши спортсмены продолжают упорную борьбу за призовые места. Приглашаю всех на стадион поддержать наших спортсменов!» — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Команда из Одинцова на данный момент занимает 6-ю строчку турнирной таблицы.

Игра стартует 17 августа в 16:00. Вход свободный, все желающие могут поддержать команды.

В перерыве матча состоится традиционный розыгрыш ценных призов, сертификатов от партнеров и футбольной атрибутики от ФК «Солнечногорск».

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