ФК «Солнечногорск» одержал победу в матче чемпионата Московской области

На стадионе «Металлург» прошел 19-й тур чемпионата Московской области по футболу, где ФК «Солнечногорск» встретился с командой «Чайка» из Королева. Матч завершился уверенной победой хозяев поля.

Благодаря успешной игре команда пополнила копилку еще тремя очками и довела общий результат до 45 баллов. Это позволило солнечногорцам удержать второе место в турнирной таблице и продолжить борьбу за победу в чемпионате.

«Наши футболисты от матча к матчу демонстрируют результаты упорного труда и настоящего командного духа! Отдельно хочу отметить Владислава Саликова, забившего решающий гол в этой игре. Такие достижения вдохновляют и показывают, что при должном стремлении можно добиваться высоких целей. Поздравляем ребят с победой!» — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Следующая игра пройдет в Реутове, где ФК «Солнечногорск» встретится с командой спортивной школы «Приалит».