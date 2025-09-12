ФК «Коломна» сразится с командой «Спартак-2» из Москвы 21 сентября

Жителей и гостей городского округа Коломна приглашают посетить спортивное мероприятие на обновленном стадионе «Авангард». Здесь 21 сентября пройдет матч 24-го тура LEON-первенства по футболу между командами «Коломна» и «Спартак-2» из Москвы.

Стадион «Авангард», где развернется борьба, в прошлом году полностью преобразился благодаря региональной программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Здесь полностью обновили трибуны, уложили современное футбольное покрытие с подогревом. Спортивный объект теперь может вместить шесть тысяч человек.

Болельщики команды «Коломна» смогут поддержать игроков бесплатно. Войти на стадион можно будет по бесплатным билетам. Получить их необходимо в кассах «Авангарда» в день игры с 12:00. Матч начнется в 14:00.

Возрастное ограничение: 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.