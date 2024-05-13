ФК «Химки» обыграл команду «Ленинградец» в Первой лиге | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 15:00 ФК «Химки» обыграл команду «Ленинградец» в Первой лиге Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Футбольный клуб из Химок выиграл матч с командой «Ленинградец» из Санкт-Петербурга в рамках Первой лиги. Игра закончилась со счетом 1:3.

Футболисты из Химок вырвали уверенную победу у соперника из северной столицы. Захар Волков в первом тайме открыл счет, забив головой. Вторая часть игры тоже складывалась в пользу подмосковной команды. Очередной гол забил Аршак Корян. Однако оппоненты сумели разбавить счет забитым мячом в сетку красно-черных. Точку в спортивном споре поставил Бута Магомедов. Итоговый счет — 1:3 в пользу химчан.

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«Поздравил свою команду, провели содержательный матч, играли с тяжелым соперником. И ему и нам отступать некуда. Можно было попроще и покачественнее обращаться с мячом уже в первом тайме, но у нас не выходило, к сожалению. Рад, что мои футболисты вышли собранными и держали эту собранность до счета 2:0. Как бы то ни было, ребята взяли три очень важных очка, в таблице мы там, где и должны быть», — рассказал главный тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев.

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