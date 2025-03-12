Физкультурно-оздоровительный комплекс в Домодедове построят к концу 2025 года

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала о готовности нового физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами. Его возведение завершится в конце 2025 года.

Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в микрорайоне Авиационный. Подрядчик начал подготовку к отделочным работам и монтаж оборудования бассейна.

Строители провели внутренние коммуникации, заканчивают кровельные работы, укладку стен. Сейчас они монтируют фасад и устанавливают рамы для стеклопакетов. Вскоре приступят к отделочным работам, когда высохнет цокольный этаж.

«Строительство ведется за счет средств инвестора. В ФОКе на 3500 квадратных метров будут взрослый и детский бассейны, спортзал, зал единоборств, зал персональных тренировок, кабинеты косметолога и массажиста, буфет. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года», — рассказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.