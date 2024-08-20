Физкультурно-оздоровительный комплекс откроют в Красногорске в 2025 году

Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора совместно с экспертами научно-исследовательской лаборатории «Мособлстройцнил» провели проверку хода строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Красногорске. Объект готов на 5%, и активно выполняется устройство монолитных конструкций первого этажа.

Согласно проекту, в трехэтажном здании комплекса планируется оборудование бассейна объемом 110 кубометров, джакузи, СПА-салона, турецкой бани и буфета. Спорткомплекс будет рассчитан на 70 посетителей в сутки, что позволит создать комфортные условия для занятий спортом и отдыха.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков отметил, что наряду с образованием и медициной, важной составляющей комфорта в развитии жилищной инфраструктуры являются объекты спорта.

Окончание строительства намечено на первый квартал 2025 года, что позволит жителям округа в скором времени наслаждаться всеми преимуществами нового спортивного объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».