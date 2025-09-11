Сегодня 13:33 Физиотерапевтов поздравили с профессиональным праздником в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Праздники

Подольск

Медицина

Всемирный день физиотерапевта отметили в городском округе 8 сентября. Поздравления с профессиональным праздником принимали и сотрудники отделения физиотерапии Подольской областной клинической больницы.

Главными преимуществами отделения физиотерапии являются современные технологии ранней реабилитации и специалисты, которые находят индивидуальный подход к каждому пациенту. В трех лечебных корпусах оборудованы 16 специализированных кабинетов, в том числе — для массажа и ЛФК. Руководит отделением врач высшей квалификационной категории, заслуженный работник здравоохранения Московской области Тамара Пикунова. Она посвятила медицине почти 50 лет своей жизни.

«На протяжении всей моей работы в лечебной физкультуре и физиотерапии самое главное — желание помочь пациентам восстановиться после тяжелой болезни. Поддержку от нашей администрации мы постоянно ощущаем, по крайней мере, все наши заявки на приобретение нового оборудования или замену устаревшего выполняются», — рассказала Тамара Пикунова.

В отделении работают 22 сотрудника, проводятся все виды электро- и лазерной терапии, небулайзерные ингаляции, подготавливают пациенток к ЭКО. На регулярной основе здесь проходят индивидуальные и групповые занятия по ЛФК.