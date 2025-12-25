Андрей Воробьев: ИИ внедрили в работу почти 3 тысяч котельных Подмосковья

В Подмосковье активно развивают стратегию технологической модернизации ключевых отраслей экономики и сферы жилищно-коммунального хозяйства. О масштабных планах по замене рутинного человеческого труда автоматизированными системами рассказал губернатор Андрей Воробьев на заседании Государственного Совета по вопросу подготовки кадров для экономики

Региональные власти считают крайне важной глубокую трансформацию производств, где до сих пор велика доля физического труда, традиционно зависящего от иностранной рабочей силы.

Ранее президент России Владимира Путина поставил общенациональную задачу — войти в список 25 ведущих стран мира по плотности роботизации.

«Сегодня мировой тренд — это замена физического труда роботами. Например, на логистических складах у нас трудятся десятки тысяч человек, на смену которым могут прийти и уже приходят роботы-сортировщики, автоматизация, конвейеры», — пояснил Андрей Воробьев.

Внедрение таких решений меняет облик отраслей, повышая эффективность и снижая зависимость от ручного труда.

Значительные изменения происходят и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где повсеместно устанавливают интеллектуальные системы мониторинга.

«У нас на каждой котельной — их 2700 — четыре датчика, которые раньше мониторил человек, а сегодня мониторит искусственный интеллект», — отметил губернатор Подмосковья.

Устройства позволяют в реальном времени контролировать работу инженерных систем, что делает ненужными регулярные обходы объектов сотрудниками.

Губернатор подчеркнул, что успех технологического развития напрямую зависит от наличия квалифицированных специалистов, способных обслуживать и развивать новые системы.