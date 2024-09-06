Финальный забег соревнований «Гонка героев» пройдет в Дмитрове 14 сентября

На территории горнолыжного клуба Леонида Тягачева 14 сентября в деревне Шуколово состоится финал соревнования «Гонка героев». В главном забеге сезона сильнейшие атлеты со всей России сразятся за звание лучших.

Для участников подготовлены как индивидуальные, так и командные забеги на трассе длиной более пяти километров, оснащенной двумя десятками сложных препятствий. Атлетам предстоит продемонстрировать ловкость, силу и командную работу, преодолевая высокие стены, сложные лазы, подземные туннели и водные испытания.

На протяжении всей дистанции спортсменов будут поддерживать профессиональные инструкторы.

Все участники, успешно завершившие гонку, получат уникальный жетон, специально изготовленный для финального забега.

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