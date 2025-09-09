Финальный концерт фестиваля уличных танцев пройдет в Подольске 14 сентября

В воскресенье, 14 сентября, в парке имени В. Талалихина в Подольске пройдет гала-концерта Кубка Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». На сцену выйдут победители отборочных этапов.

Артистам предстоит сразиться в танцевальных баттлах за главный приз — возможность представлять Россию на престижных международных соревнованиях, среди которых Yingxiangli bboy battle XII Yuncheng в Китае, Dubai Open Breaking в Дубае и World Dance Championship в Японии.

Выступления финалистов будут оценивать чемпионы и призеры мировых фестивалей: Miracle, Poltos и Deniz, Cyga, Ruslan Footrockets, Bumblebee, FE, Mighty Jimm, Wolf, Skychief и многие другие.

Гости фестиваля смогут не только наблюдать за танцевальными поединками, но и посетить зону граффити, где ведущие российские художники создадут произведения на подготовленных стендах.

Профессиональный хип-хоп-танцор Ben из Германии проведет для всех желающих мастер-класс.

Завершат фестиваль турнир по брейкингу, а также концертная программа с выступлением Niletto.

Праздник начнется в полдень.