Финальный футбольный матч проекта «Выходи во двор» пройдет в Королеве

Финал третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет 21 сентября в Королеве. Легендарные футболисты сыграют с местной любительской сборной. Это будет уже 11-е противостояние в рамках летнего сезона проекта.

Игра состоится на обновленном стадионе «Чайка». Особое внимание при реконструкции уделили благоустройству, освещению и комфорту трибун для зрителей и спортсменов.

Капитаном команды «Легенд футбола» станет Дмитрий Аленичев. В звездный состав также вошли Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов и другие известные игроки. В роли вратаря выступит Александр Филимонов.

По традиции перед игрой легендарные футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов.

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