Финальный этап всероссийского театрального фестиваля начался в Жуковском

Финал всероссийского молодежного конкурса любительских коллективов «Театральная завалинка» стартовал на базе пансионата «Лесной городок». Более 30 лет подряд фестиваль собирает талантливую молодежь со всей России.

В отборочном этапе конкурса, который проходил с 1 апреля по 22 сентября, участвовало более 80 тысяч артистов-любителей из 70 регионов страны. 350 лучших попали в финал фестиваля.

Участники конкурса состязаются в актерском мастерстве и художественном слове. В рамках мероприятия проводятся конкурсы театральных постановок, афиш и программок, фотографии, а также различные тематические игры. Коллективы по итогам соревнований могут получить «фестивальную бабочку», которая позволяет принять участие в следующей «Театральной завалинке».

На открытие финального этапа приехал глава муниципалитета Борис Аубакиров. Он отметил, что самым главным и зрелищным событием фестиваля станет конкурс спектаклей.

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