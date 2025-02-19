Финальный этап реконструкции теплосетей стартовал в Дубне

После проверки работоспособности обновленных теплосетей в Дубне приступили к финальному этапу реконструкции. Завершающие работы на участке проведут весной: специалисты восстановят тротуар, парковочные карманы и обустроят газоны.

Сейчас на объекте трудятся девять человек. Работы начались с участка вблизи детского сада. С помощью КАМАЗов сюда доставляют песок, его равномерно укладывают вдоль теплосети. После этого над трубами разместят бетонные лотки и засыпят траншею.

Технадзор уже выдал протокол о пригодности системы оперативно-диспетчерского контроля: датчики установили, сигнал полностью проходит. Чтобы обнаружить протечку, теперь не нужно раскапывать весь участок теплосети.

«Финальное благоустройство проведем весной: подрядчик восстановит тротуар, парковочные карманы, обустроит газоны», — поделился глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.