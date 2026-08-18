Финал Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Подмосковье в августе

На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе 29 и 30 августа состоится финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). Это главный чемпионат страны по дрифту, который вновь пройдет в статусе международного соревнования.

В этом сезоне в рамках RDS GP впервые организованы учебно-тренировочные сборы для юниоров от 9 до 15 лет. Это открывает новые возможности для развития молодых кадров в автоспорте.

Ожидается, что на финальный этап соберутся десятки сильнейших пилотов из России и зарубежных стран. Многотысячная армия преданных фанатов управляемого заноса будет наблюдать за захватывающим противостоянием. Для тех, кто не сможет попасть на трибуны, предусмотрена прямая онлайн-трансляция на видеоплатформе RDS TV.

Гран-При РДС — это зрелищное и посещаемое автоспортивное событие в России, которое объединяет лучших пилотов страны и мира. Оно популяризирует технические виды спорта среди молодежи и способствует укреплению патриотической идентичности.

Место проведения: Московская область, Волоколамский городской округ, деревня Шелудьково, д. 39, автодром Moscow Raceway.

Дата проведения: 29–30 августа 2026 года.

Торжественная церемония открытия этапа состоится 30 августа в 12:30 на автодроме Moscow Raceway.

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