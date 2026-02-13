Финальные соревнования Школьной лиги по шахматам прошли в Мытищах

Важный турнир прошел 10 февраля в мытищинском лубе ЦФКиС «Олимп». Участие в состязаниях приняли ребята из 12 команд разных образовательных учреждений.

Играли семь туров по всем правилам. Каждая партия — это упорная борьба, требующая максимальной концентрации. Главным судьей турнира выступил вице-президент шахматной федерации городского округа Мытищи Анатолий Алифиров.

Школьная лига проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Она не только позволяет ребятам проявить свои умения, но и популяризирует спорт среди школьников. Соревнования позволили ребятам встретить единомышленников и завести новые знакомства.

Первое место занял лицей номер 34. Второе место досталось школе номер 32. Третье место забрал лицей номер 15.

«Желаю сегодняшним победителям успехов на региональном этапе. Благодарю тренеров и наставников за вклад в развитие шахматного движения нашего округа.» — подчеркнула Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.