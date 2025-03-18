Финальные соревнования «Единой школьной лиги» прошли в Истре
Финал муниципального этапа «Единой школьной лиги» состоялся в спортивном комплексе «Арена-Истра». В соревнованиях участвовали более 400 учеников из школ округа.
На протяжении почти полугода учащиеся из 12 школ муниципалитета боролись за звание лучших в четырех видах спорта: шахматах, футболе, волейболе и баскетболе. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки старше 14 лет.
Победитель определялся по результатам в каждом направлении. Больше всего очков получил Лицей города Истра. Лидерам вручили кубок, который будет передаваться из школы в школу и различные награды. Ученики лицея будут представлять округ на региональных соревнованиях, которые начнутся 7 апреля. В этот день в Истре проведут матчи по футболу. А остальные соревнования пройдут в других муниципалитетах Подмосковья. Такой проект стал популярен у школьников, поэтому его проведут и в следующем году, а также добавят соревнования по другим видам спорта.
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