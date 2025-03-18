Финальные соревнования «Единой школьной лиги» прошли в Истре

На протяжении почти полугода учащиеся из 12 школ муниципалитета боролись за звание лучших в четырех видах спорта: шахматах, футболе, волейболе и баскетболе. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки старше 14 лет.

Победитель определялся по результатам в каждом направлении. Больше всего очков получил Лицей города Истра. Лидерам вручили кубок, который будет передаваться из школы в школу и различные награды. Ученики лицея будут представлять округ на региональных соревнованиях, которые начнутся 7 апреля. В этот день в Истре проведут матчи по футболу. А остальные соревнования пройдут в других муниципалитетах Подмосковья. Такой проект стал популярен у школьников, поэтому его проведут и в следующем году, а также добавят соревнования по другим видам спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии новых ФОКов в Московской области.