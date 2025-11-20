Финальные работы по реставрации основания памятника генералу Дорохову начали в Верее

В Верее идут финальные работы по реставрации основания памятника генералу Ивану Дорохову. На постаменте, выполненном в виде "скалы", восстанавливается историческая рустовка с использованием терразитовой штукатурки, в которую добавлена мраморная крошка.

Это позволит поверхности приобрести аутентичный вид натурального камня, как и планировалось изначально.

Все необходимые элементы для воссоздания исторического облика памятника уже на месте. Помимо скульптуры полководца с полностью восстановленными деталями обмундирования и двуглавого орла, на территорию городища были доставлены символические артиллерийские ядра, которые отсутствовали на протяжении многих лет.

Возвращение каждого элемента — это важный шаг к восстановлению облика и исторической памяти, связанной с именем освободителя Вереи. Начальник территориального управления Верея Антон Миняев сообщил первому заместителю главы Наро-Фоминского округа Виталию Ширшову о подготовке к торжественному открытию памятника, которое ожидается в ближайшее время.