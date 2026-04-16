Финальные матчи первенства Подмосковья по баскетболу прошли в Мытищах

Состязания среди команд из спортивных школ региона состоялись 12 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». В них приняли участие девушки 2010 и 2011 годов рождения.

Спортсменки мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу боролись за медали в двух турнирах.

Девушки 2010 года рождения в полуфинале уверенно обыграли сверстниц из Ногинска со счетом 83:52. В финале они встретились с командой из Видного, но удача оказалась не на их стороне — поражение в упорной борьбе со счетом 58:64 принесло мытищинским баскетболисткам серебро.

Девушки 2011 года рождения уже в полуфинале встретились с основными соперницами из Видного и одержали победу — 73:55. В решающем матче они играли с командой из Ногинска и уверенно выиграли — 64:36. Результат — золото первенства России. Обе команды тренирует Наталья Жилина.

Ранее глава округа Юлия Купецкая отмечала, что Мытищи — это округ больших возможностей и высоких спортивных достижений.