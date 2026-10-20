Финальные игры Кубка по футболу среди ветеранов прошли в Люберцах

Финалы Кубка по футболу среди команд ветеранов завершились в Люберцах. За трофеи боролись команды двух возрастных категорий.

Оба матча стали кульминацией сезона и собрали на трибунах болельщиков, для которых футбол — больше, чем просто игра. В категории 50+ встретились люберецкое «Торпедо» и томилинский «Урожай». Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Победителя определила серия пенальти, где точнее оказались торпедовцы.

«Торпедо» оформило золотой дубль: команда выиграла и чемпионат, и Кубок. Команда «Урожай» за выход в финал получила дипломы финалиста и серебряные медали. Отдельно были отмечены призеры чемпионата: команда «Красково» получила серебряные медали и кубок за второе место, а команда «Котельники» — бронзовые награды.