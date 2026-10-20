Финальные игры Кубка по футболу среди ветеранов прошли в Люберцах
Финалы Кубка по футболу среди команд ветеранов завершились в Люберцах. За трофеи боролись команды двух возрастных категорий.
Оба матча стали кульминацией сезона и собрали на трибунах болельщиков, для которых футбол — больше, чем просто игра. В категории 50+ встретились люберецкое «Торпедо» и томилинский «Урожай». Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Победителя определила серия пенальти, где точнее оказались торпедовцы.
«Торпедо» оформило золотой дубль: команда выиграла и чемпионат, и Кубок. Команда «Урожай» за выход в финал получила дипломы финалиста и серебряные медали. Отдельно были отмечены призеры чемпионата: команда «Красково» получила серебряные медали и кубок за второе место, а команда «Котельники» — бронзовые награды.
В другом финале в категории 35+ встретились команды «Лыткарино» и «Котельники». Футболисты из Котельников захватили преимущество с первых минут и не отдали его до финального свистка. Три безответных мяча в ворота соперника — и уверенная победа со счетом 3:0.
Футбол в Московской области живет и развивается. За плечами игроков — годы в большом спорте, но азарт и борьба за трофей никуда не ушли. Следующий сезон обещает новые финалы и новые имена.