Театр кукол из Вьетнама выступит в ДК «Яуза» в Мытищах

Художественный театр кукол из города Хайфон во Вьетнаме вышел в финал фестиваля «Имени Железкина». Труппа выступит в Доме культуры «Яуза» в Мытищах 12 сентября.

Гости из Вьетнама стали финалистом в номинации «Лучший спектакль зарубежного театра кукол». Кукольный театр был основан в Хайфоне в 1969 году. Его сотрудники сохраняют традиционный кукольный фольклор национального вьетнамского театра, в том числе искусство театра кукол на воде.

В Мытищах труппа представит спектакль «Ритм родного города». На сцене в исполнении марионеток можно будет услышать песню «Здравствуй, Вьетнам». Зрители познакомятся с вьетнамскими девушками из деревни Кинь Бак, которые умело управляют куклами под современную музыку. Приобрести билеты на спектакль можно по ссылке или в кассе театра кукол «Огниво». 6+

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