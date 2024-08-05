Белорусский театр «Лялька» покажет спектакль о Тиме Талере в Мытищах

Театр «Лялька» покажет в Мытищах спектакль «Куклы Тима Талера, или Проданный смех». Заслуженный коллектив Республики Беларусь выступит в Доме культуры «Яуза» 16 сентября.

Коллектив из Витебска вышел в финал премии «Имени Железкина» в номинации «Лучший спектакль зарубежного театра кукол». Кукольный театр появился при Белорусском государственном драматическом театре имени Якуба Коласа в 1985 году. Первый премьерный спектакль «Дед и журавль» показали 20 апреля 1986 года.

В сентябре театр «Лялька» представит в Мытищах спектакль «Куклы Тима Талера или Проданный смех». Зрителям представят историю о морских путешествиях, бедности и богатстве. Приобрести билеты на спектакль можно по ссылке или в кассе театра «Огниво». 6+

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