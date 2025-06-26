Финалистка шоу «Голос» Валентина Яньшина выступит на Дне молодежи в Раменском

Праздничный концерт пройдет 28 июня на площади Лира в местном парке. На нем выступят музыкальные коллективы, певцы и артисты округа, воспитанники танцевальных объединений.

Сольную программу представит финалистка 13-го сезона шоу «Голос» на «Первом канале» Валентина Яньшина. А в шесть часов вечера начнется выступление кавер-группы.

Посетить мероприятие могут все желающие абсолютно бесплатно. Начало — в 15:30.

Ранее мы рассказывали о том, что в парке Раменского на этой неделе также пройдут бесплатные мероприятия. Для жителей и гостей округа подготовили творческие мастер-классы, танцевальные программы, веселые старты и другие события. К примеру, 28 июня здесь организуют занятие по танцам.