Финалистка шоу «Голос» Валентина Яньшина выступит на Дне молодежи в Раменском
Детали празднования Дня молодежи озвучили в Раменском. Главной звездой концерта станет финалистка известного телевизионного музыкального шоу.
Праздничный концерт пройдет 28 июня на площади Лира в местном парке. На нем выступят музыкальные коллективы, певцы и артисты округа, воспитанники танцевальных объединений.
Сольную программу представит финалистка 13-го сезона шоу «Голос» на «Первом канале» Валентина Яньшина. А в шесть часов вечера начнется выступление кавер-группы.
Посетить мероприятие могут все желающие абсолютно бесплатно. Начало — в 15:30.
Ранее мы рассказывали о том, что в парке Раменского на этой неделе также пройдут бесплатные мероприятия. Для жителей и гостей округа подготовили творческие мастер-классы, танцевальные программы, веселые старты и другие события. К примеру, 28 июня здесь организуют занятие по танцам.